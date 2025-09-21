बदल गया आरजे महवश का अंदाज! ट्रेडिशनल लुक में दिखाई खूबसूरती, फैंस बोले- 'आपसे दिल...'
Sadhna Mishra
| Sep 21, 2025
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.
दरअसल, आरजे महवश ने ट्रेडिशनल लुक में अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस दिवाने हो गए.
इन फोटोज के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, 'संस्कार और बंदू दोनों रखते हैं.'
यूजर्स को महवश की ये फोटोज खूब पसंद आई. वह जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा ,'परम सुंदरी' तो दूसरे ने 'ड्रीम गर्ल' बताया. एक ने कहा, 'आपसे दिल लगा बैठे...'
बता दें कि, महवश अक्सर युजवेंद्र चहर के साथ स्पॉट होती हैं, जिससे उनके रिलेशन की चर्चाएं होती रहती हैं.
हालांकि, आरजे महवश और चहल ने खुद को सिर्फ एक अच्छा दोस्त बताया है.
मालूम हो कि, आरजे महवश एक रेडियो जॉकी होने के साथ-साथ फिल्म मेकर और कंटेंट क्रिएटर भी हैं.
