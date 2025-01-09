प्रतीक उतेकर की इन 5 खूबियों पर जान छिड़कती हैं धनश्री वर्मा?
Garima Singh
| Jan 09, 2025
इन दिनों युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का रिश्ता टूटने की कगार पर है.
रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि धनश्री और युजवेंद्र चहल जल्द ही तलाक भी ले सकते हैं.
इन दिनों धनश्री वर्मा का नाम प्रतीक उतेकर से जोड़ा रहा है.
बता दें कि प्रतीक उतेकर भी धनश्री वर्मा की तरह ही पेशे से डांसर और कोरियोग्राफर हैं.
प्रतीक उतेकर इंडियन रियलिटी टीवी शोज की दुनिया का जाना-माना नाम हैं.
प्रतीक अपने नाम नच बलिए 7 और डांस दीवाने जुनियर्स का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं.
प्रतीक उतेकर अब तक कई पॉपुलर सेलेब्स को कोरियोग्राफ कर चुके हैं.
प्रतीक उतेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पसंदीदा कोरियोग्राफर्स में से एक हैं.
