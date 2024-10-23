Zaira Wasim से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल के जवाब, क्या आप जानते हैं क्या?

फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' की एक्ट्रेस जायरा वसीम अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जायरा वसीम से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब जानते हैं?

क्या आप जानते हैं की एक्ट्रेस जायरा वसीम का जन्म कब हुआ था?

जायरा वसीम का जन्म 23 अक्टूबर साल 2000 में हुआ था. एक्ट्रेस एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

जायरा ने किस फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था?

जायरा वसीम ने फिल्म 'दंगल' से फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी.

आमिर खान की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' में जायरा की मां का नाम क्या था?

'सीक्रेट सुपरस्टार' में जायरा की मां का नाम नजमा था. बता दें, नजमा का रियल नाम मेहर विज है.

'सीक्रेट सुपरस्टार' का निर्देशन किसने किया और फिल्म में जायरा की क्या भूमिका थी?

फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया है. वहीं जायरा ने फिल्म में एक इंस्पायरिंग सिंगर की भूमिका निभाई.

