इस एक्टर ने 1 सुपरहिट फिल्म के साथ दी थीं 13 फ्लॉप फिल्में, जानिए फिर भी कैसे खड़ी की 1500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2024
फराह खान की फिल्म 'मैं हूं ना' आजतक लोगों के दिल पर राज कर रही है.
इस फिल्म से जायद खान और अमृता राव की क्यूट जोड़ी भी खूब पॉपुलर हुई थी.
एक्टर जायद खान ने फिल्म 'चुरा लिया है तुमने' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी.
फिल्म 'मैं हूं ना' के बाद जायद खान की मूवी 'दस' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी.
लेकिन इन दो सुपरहिट फिल्मों के बाद जायद खान के करियर में अचानक गिरावट आने लगी थी.
फिल्म 'मैं हूं ना' के बाद जायद खान की सारी फिल्मों फ्लॉप होने लगी थीं.
साल 2015 से लेकर 2012 तक जायद खान की 13 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थीं.
लेकिन जब जायद खान का फिल्मी करियर खत्म हो रहा था तब उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अपने पैसों की बचत की थी.
जायद खान ने अपनी मैनेजमेंट डिग्री का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जायद खान के पास इस समय कुल संपत्ति लगभग 1500 करोड़ रुपए है.
हालांकि जायद खान से जब उनकी इस नेटवर्थ के बारे में बात की गई तो उन्होंने इसपर कोई भी जवाब नहीं दिया है.
लेकिन अगर जायद खान की नेटवर्थ सच में 1500 करोड़ रुपए है तो ये बाकी दूसरे एक्टर्स से उन्हें कही ज्यादा अमीर बना देती है.
