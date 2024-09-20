1500 करोड़ के मालिक जायद खान? एक्टर ने दिया मजेदार जवाब
एक्टर जायद खान कुछ ही फिल्मों के बाद बॉलीवुड से अचानक ही गायब हो गए।
वह काफी समय से बिजनेस के साथ-साथ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं।
हाल ही में खबर आई थी कि जायद खान 1500 करोड़ के मालिक है।
एक्टर ने इस रिपोर्ट पर मजेदार जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी।
जायद खान ने कहा कि एक कहावत है अगर आप फरारी खरीद सकते हैं तो मर्सिडीज खरीदें। मैं इस पर भरोसा करता हूं।
एक्टर ने आगे बताया कि यह सोशल मीडिया का जमाना है और यहां 80 प्रतिशत लोग फर्जी है और दिवालिया हो रहे हैं।
जायद ने ये भी कहा कि लोगों को दिखावा नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के हिसाब से जीना चाहिए।
अपनी बात में उन्होने जोड़ा कि मैं बस ये जानता हूं कि सबको खुश रखने वाला कभी सफल नहीं हो सकता है।
बता दें कि जायद खान आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म शराफत गई तेल लेने में नजर आए थे।
अब एक्टर फिर से कमबैक करने के लिए तैयार हैं।
