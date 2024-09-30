ओटीटी पर सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये 7 सीरीज
Ankita Kumari
| Sep 30, 2024
ओटीटी प्लेटफार्म पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज रिलीज होती रहती है.
इस रिपोर्ट में हम आपको 7 ऐसी ओटीटी सीरीज के बारे में बताते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया गया है.
2018 में रिलीज हुई 'मिर्जापुर' सीरीज को लोगों ने खूब प्यार दिया है.
जीतू भैया की 'पंचायत' सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है.
मनोज बाजपाई की सीरीज 'द फैमिली मैन' भी इस लिस्ट में शुमार है.
2023 की सीरीज 'फर्जी' को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला है.
वेब सीरीज 'गुल्लक' को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है.
2020 की सीरीज 'पाताल लोक' को लोगों ने खूब सर्च किया है.
इस लिस्ट में वेब सीरीज 'हीरामंडी' का नाम भी शामिल है.
