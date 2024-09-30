ओटीटी पर सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये 7 सीरीज

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2024

ओटीटी प्लेटफार्म पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज रिलीज होती रहती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस रिपोर्ट में हम आपको 7 ऐसी ओटीटी सीरीज के बारे में बताते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

2018 में रिलीज हुई 'मिर्जापुर' सीरीज को लोगों ने खूब प्यार दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

जीतू भैया की 'पंचायत' सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है.

Source: Bollywoodlife.com

मनोज बाजपाई की सीरीज 'द फैमिली मैन' भी इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

2023 की सीरीज 'फर्जी' को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज 'गुल्लक' को भी लोगों ने खूब प्यार दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

2020 की सीरीज 'पाताल लोक' को लोगों ने खूब सर्च किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में वेब सीरीज 'हीरामंडी' का नाम भी शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बच्चों को पढ़ाते थे ट्यूशन, फिर 11 भाषाओं में गाए गाने, जानिए कौन है ये मशहूर सिंगर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.