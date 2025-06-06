OTT पर मौजूद 10 सबसे धांसू वेब सीरीज, हर एक की कहानी है लाजवाब

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

मुमंई माफिया: पुलिस Vs अंडरवर्ल्ड

90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था. यह वेब सीरीज उन्हीं अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स के एनकाउंटर पर आधारित है.

आईसी 814: द कंधार हाइजैक

इस वेब सीरीज में साल 1999 में हुए एक भारतीय प्लेन के हाइजैक होने की कहानी दिखाई गई है.

पंचायत सीजन 3

इस सीरीज का तो हर कोई दीवाना है. प्राइम वीडियो पर मौजूद इस सीरीज का तीसरा सीजन देख सकते हैं.

फर्जी

प्राइम वीडियो पर मौजूद इस सीरीज में शहीद कपूर, विजय सेतुपति और के के मेनन जैसे कलाकार शामिल हैं.

द नाइट मैनेजर

अगर आप सस्पेंस और एक्शन से भरपूर किसी वेब सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

कोटा फैक्ट्री सीजन 3

यह वेब सीरीज JEE और NEET की तैयारी कर रहे छात्रों का जीवन संघर्ष दिखाया जाता है.

असुर सीजन 2

असुर का पहला सीजन लोगों ने खूब पसंद किया था. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

मेड इन हेवन सीजन 2

यह फैमिली ड्रामा सीरीज है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

दहाड़

प्राइम वीडियो पर मौजूद ये सीरीज आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए.

गन्स एंड गुलाब्स

इस फिल्म में आपको कॉमेडी के साथ ही कमाल का थ्रिल देखने को मिलेगा. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

