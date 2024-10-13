अक्टूबर के थर्ड वीक में ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में-वेब सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2024

'रीता सान्याल' 14 अक्टूबर को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है.

'1000 बेबीज' 18 अक्टूबर को हॉटस्टार पर आने वाली है.

'सोल स्टोरीज' 18 अक्टूबर को मनोरमा मैक्स पर स्ट्रीम होगी.

'स्नेक्स एंड लैडर' 18 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

'फैबुलस लाइव्स वर्सेज बॉलीवुड वाइव्स' 18 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.

'आउटसाइड' 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

'द प्रदीप्स ऑफ पिट्सबर्ग' 17 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

