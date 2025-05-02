वीकेंड में निपटा दें ये शानदार फैमिली और कॉमेडी वेब सीरीज, हंसी से गूंज उठेगा परिवार

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

'गुल्लक' वेब सीरीज में मिडिल क्लास परिवार की कहानी दिखाई गई है. इसे देख आप हंसी से लोट पोट हो जाएंगे.

'ये मेरी फैमिली' भी बेहद शानदार सीरीज है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

'पंचायत' में एक गांव की कहानी है. इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं.

'चाचा विधायक हैं हमारे' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसमें शानदार कॉमेडी दिखाई गई है.

'होम शांति' को भी आप फैमिली संग देख सकते हैं. यह जिओ हॉटस्टार पर मौजूद है.

'द आम आदमी फैमिली' को आप जी5 पर देख सकते हैं. इसकी कॉमेडी भी एकदम जबरदस्त है.

'कोटा फैक्ट्री' में स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई गई है. इसे भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.

