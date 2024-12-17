OTT पर मौजूद इस फिल्म ने बनाया था सबसे ज्यादा किसिंग सीन का रिकॉर्ड, 30 से ज्यादा थे लिपलॉक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2024

नील नितिन मुकेश की फिल्म '3जी: ए किलर कनेक्शन' साल 2013 में रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में नील नितिन मुकेश के एक्ट्रेस सोनल चौहान लीड रोल में थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को श्रीशकर आनंद ने डायरेक्ट किया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने नेगेटिव रोल निभाया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस मूवी में एक से एक बेहतरीन इंटीमेट और किसिंग सीन मौजूद थे.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन आपको बता दें कि '3जी' फिल्म ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल इस मूवी में 30 से अधिक लिपलॉक सीन थे और यह 'ए' रेटेड मूवी थी.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन इस हॉरर थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Ananya Panday अपनी ही तारीफ कर बुरा फंसी, फैंस ने कहा 'Alia 2.0 नहीं बल्कि..'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.