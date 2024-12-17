OTT पर मौजूद इस फिल्म ने बनाया था सबसे ज्यादा किसिंग सीन का रिकॉर्ड, 30 से ज्यादा थे लिपलॉक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 17, 2024
नील नितिन मुकेश की फिल्म '3जी: ए किलर कनेक्शन' साल 2013 में रिलीज हुई थी.
इस फिल्म में नील नितिन मुकेश के एक्ट्रेस सोनल चौहान लीड रोल में थीं.
इस हॉरर थ्रिलर फिल्म को श्रीशकर आनंद ने डायरेक्ट किया था.
इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने नेगेटिव रोल निभाया था.
इस मूवी में एक से एक बेहतरीन इंटीमेट और किसिंग सीन मौजूद थे.
लेकिन आपको बता दें कि '3जी' फिल्म ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया था.
दरअसल इस मूवी में 30 से अधिक लिपलॉक सीन थे और यह 'ए' रेटेड मूवी थी.
हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी.
लेकिन इस हॉरर थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था.
