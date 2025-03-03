नेटफ्लिक्स की 5 सबसे बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवीज, घर बैठे-बैठे दिखेगा भविष्य
Mishra Rajivranjan
| Mar 03, 2025
OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर हर तरह की फिल्में मौजूद हैं.
आज हम आपको टाइम ट्रेवल मूवीज के बारे में बता रहे हैं.
Call, इस फिल्म में दो व्यक्ति फोन कॉल पर जुड़ते हैं. एक आज के समय का और एक कई साल पहले का व्यक्ति होता है.
Mirage, एक पुराना TV जिसके पीछे एक लड़का होता है. ये लड़का 25 साल पीछे जी रहा होता है.
In The Shadow of the Moon, एक मरी हुई क्रिमिनल 9 साल बाद वापस जिन्दा हो जाती हैं. उसके टाइम ट्रेवल की कहानी दिखाई जाती हैं.
The Midnight Sky, इस फिल्म में साल 2050 की कहानी दिखाई गई है.
The Adam Project, फिल्म में एक टाइम ट्रैवेलर गलती से 2022 में फंस जाता है.
