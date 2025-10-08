IMDb 8.3 रेटिंग वाली वो 5 फिल्में जो सिखाती हैं प्यार के असली मायने, कहानी ऐसी जो...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2025
फिल्में हमेशा से लोगों को प्यार करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करती आई हैं.
लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्हों प्यार के असली मायने बताए हैं.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 8.3 IMDb वाली मूवी Hi Nanna का आता है. इसमें एक सिंगल फादर की दिल छू लेने वाली कहानी है.
दूसरे नंबर पर IMDb 7.1 रेटिंग वाली Notebook है. इस फिल्म में एक टीचर को नोटबुक के जरिए प्यार मिलता है.
साल 2025 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा Saiyyara भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है.
प्यार और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है Ginni Weds Sunny जिसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है. इसमें बेटी का प्यार पाने के लिए सनी सास का दिल जीतता है.
Aap Jaisa Koi की कहानी मैचमेकिंग ऐप पर शुरू हुई एक अधूरी उम्र की लव स्टोरी है जो एक्स-बॉयफ्रेंड, इमोशंस और खूबसूरत कहानी कहती है.
इन फिल्मों की खास बात ये हैं कि, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं हैं, बल्कि असली प्यार क्या है उसके सही मायने बताती हैं.
