IMDb 8.3 रेटिंग वाली वो 5 फिल्में जो सिखाती हैं प्यार के असली मायने, कहानी ऐसी जो...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2025

फिल्में हमेशा से लोगों को प्यार करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करती आई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्हों प्यार के असली मायने बताए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 8.3 IMDb वाली मूवी Hi Nanna का आता है. इसमें एक सिंगल फादर की दिल छू लेने वाली कहानी है.

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे नंबर पर IMDb 7.1 रेटिंग वाली Notebook है. इस फिल्म में एक टीचर को नोटबुक के जरिए प्यार मिलता है.

Source: Bollywoodlife.com

साल 2025 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा Saiyyara भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है.

Source: Bollywoodlife.com

प्यार और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो है Ginni Weds Sunny जिसे IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है. इसमें बेटी का प्यार पाने के लिए सनी सास का दिल जीतता है.

Source: Bollywoodlife.com

Aap Jaisa Koi की कहानी मैचमेकिंग ऐप पर शुरू हुई एक अधूरी उम्र की लव स्टोरी है जो एक्स-बॉयफ्रेंड, इमोशंस और खूबसूरत कहानी कहती है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फिल्मों की खास बात ये हैं कि, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं हैं, बल्कि असली प्यार क्या है उसके सही मायने बताती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साधना हेयरकट और ब्लैक लहंगा..., 49 साल की सुष्मिता सेन ने रैंप पर लगाई आग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.