ये हैं OTT की 5 सबसे इमोशनल फिल्में, जिन्हें देख पत्थर दिल का भी फट पड़ेगा कलेजा!
Sadhna Mishra
| Jan 06, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक फिल्में मौजूद हैं.
लेकिन आज हम आपको उन 7 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर पत्थर दिल का भी कलेजा फट पड़ेगा.
'मैयाझागन' एक तमिल ड्रामा फिल्म हैं, जिसकी कहानी रिश्तों, पहचान और घर वापसी के इर्द-गिर्द घूमती है और काफी इमोशनल है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'अमरन' की कहानी भारतीय सेना के वीर मेजर मुकुंद वरदराजन की सच्ची देशभक्ति और उनकी प्रेम कहानी पर आधारित है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'माजिली' की कहानी एक बड़े-बड़े सपने देखने वाले क्रिकेटर की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसे आप जीओहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'12वीं फेल' फिल्म IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके संघर्ष और प्यार को दिखाया गया है. ये जीओहॉटस्टार पर उपलब्ध है.
'थिरुचित्रम्बलम' की कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय की कहानी बयां करती फिल्म है. इस मूवी की कहानी आपके आंसू निकाल देगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Thanks For Reading!
