बच्चों को भूलकर भी न देखने दें ये साइको-थ्रिलर फिल्में

Kavita | Aug 21, 2024

7 खून माफ प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है, जिसमें एक्ट्रेस ने साइको लेडी का रोल निभाया।

आत्मा बिपाशा बसु की फिल्म है। ये यूट्यूबर पर रेंट पर देख सकते हैं।

अंधाधुन आयुष्मान खुराना की शानदार फिल्म है।

नेटफ्लिक्स की बदला में तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन की कमाई की एक्टिंग है।

धोखा: राउंड द कॉर्नर आप लोग नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

जजमेंटल है क्या कंगान रनौत की फिल्म है, जिसमें राजकुमार राव भी है।

पोशम पा क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी दिमाग हिला देगी।

इस लिस्ट में तृप्ति डिमरी की काला भी है।

द गर्ल ऑन द ट्रेन नेटफ्लिक्स की शानदार फिल्म है।

मिसिंग थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई फिल्म है, जो आप सोनी लिव पर देख सकते हैं।

