OTT पर देखें ये 7 सबसे खतरनाक साइको थ्रिलर फिल्म, सस्पेंस देख उड़ जाएंगे होश

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 25, 2025

Rorschach

इस साइको थ्रिलर को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं. इसकी कहानी बड़ी खतरनाक है.

Source: Bollywoodlife.com

Manichitrathazhu

साउथ की इस साइको थ्रिलर फिल्म को देखकर आप कांप उठेंगे. प्राइम वीडियो पर आप इसे एंजॉय कर सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Munnariyippu

Amazon Prime Video पर मौजूद यह एक कमाल की साइको थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

Athiran

इस फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर आपका सिर चकरा जाएगा. फिल्म की कहानी में कई सस्पेंस देखने को मिलते हैं. इसे आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Trance

मलयालम भाषा में मौजूद यह एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. अगर आप साइको थ्रिलर देखने के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

Forensic

Zee5 पर मौजूद इस इस फिल्म को आप एक बार जरूर देख लें.

Source: Bollywoodlife.com

Level Cross

इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: प्रियंका ने शेयर किया अब तक का सबसे बोल्ड लुक, कैप्शन में लिखी ऐसी बात कि फैंस हो गए...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.