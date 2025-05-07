OTT पर मौजूद 7 सबसे धाकड़ वेब सीरीज, एक-एक की कहानी है कयामत

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

आर्या जिओ हॉटस्टार पर मौजूद ये सीरीज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

इंडियन पुलिस फोर्स यह एक इन्वेस्टीगेशन और एक्शन से भरपूर सीरीज है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

स्पेशल ऑप्स स्पेशल ऑप्स की कहानी देखकर आप दंग रह जाएंगे. आप इसे जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

रीचर इस वेब सीरीज में भरपूर एक्शन देखने को मिलता है.

सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा स्टारर सीरीज सिटाडेल प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

तनाव इस वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

द नाइट मैनेजर इस सीरीज की कहानी लाजवाब है. इसमें भरपूर एक्शन और थ्रिल है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

