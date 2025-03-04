खौफ से भरी 8 बेस्ट कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवीज, Netflix पर करें स्ट्रीम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025

आजकल लोग कोरियन फिल्में देखना खूब पसंद करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए 8 चुनिंदा कोरियन क्राइम थ्रिलर खोजकर लाए हैं. ये सारी फिल्में OTT पर मौजूद हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म The Witch: Part 1 The Subversion आपको Amazon Prime Video पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म The Negotiation देखें.

Source: Bollywoodlife.com

The Chase, 2017 में आई ये साउथ कोरियन फिल्म आपको Netflix पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Burning, यह एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री फिल्म है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

The Call, यह एक टाइम ट्रेवल फिल्म है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Forgotten, 2017 की ये मिस्ट्री थ्रिलर आपको Netflix पर मिलेगी.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म The Gangster, The Cop, The Devil भी आप Netflix पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Time to Hunt, यह फिल्म भी Netflix पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: राही की शादी में बाल्टी भर-भरकर आंसू बहाएगी अनुपमा, सेट से लीक हुईं...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.