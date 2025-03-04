खौफ से भरी 8 बेस्ट कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवीज, Netflix पर करें स्ट्रीम
| Mar 04, 2025
आजकल लोग कोरियन फिल्में देखना खूब पसंद करते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए 8 चुनिंदा कोरियन क्राइम थ्रिलर खोजकर लाए हैं. ये सारी फिल्में OTT पर मौजूद हैं.
फिल्म The Witch: Part 1 The Subversion आपको Amazon Prime Video पर मिल जाएगी.
क्राइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म The Negotiation देखें.
The Chase, 2017 में आई ये साउथ कोरियन फिल्म आपको Netflix पर मिल जाएगी.
Burning, यह एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री फिल्म है. इसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
The Call, यह एक टाइम ट्रेवल फिल्म है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
Forgotten, 2017 की ये मिस्ट्री थ्रिलर आपको Netflix पर मिलेगी.
एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म The Gangster, The Cop, The Devil भी आप Netflix पर देख सकते हैं.
Time to Hunt, यह फिल्म भी Netflix पर मौजूद है.
