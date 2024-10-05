प्राइम वीडियोज की इन वेब सीरीज में मिलेगा भर-भरकर सस्पेंस
Pratibha Gaur
| Oct 05, 2024
गुलशन दैवेया की 'अफसोस' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'द लास्ट आवर' वेब सीरीज आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी.
सोनाक्षी और विजय वर्मा की 'दहाड़' में भर-भरकर सस्पेंस देखने को मिलेगा.
'पी.आई. मीना' वेब सीरीज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
मोहित रैना की 'मुंबई डायरीज' आपको जरूर देखनी चाहिए.
'पाताल लोक' शो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
'अधूरा' वेब सीरीज में डर के साथ-साथ सस्पेंस का तड़का भी देखने को मिलेगा.
आर माधवन की 'ब्रीथ' वेब सीरीज आपके लिए बेस्ट है.
'वधांधी' वेब सीरीज में भर-भरकर सस्पेंस दिखाया गया है.
