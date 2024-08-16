हॉटस्टार की इन मिस्ट्री फिल्मों की आखिर तक नहीं सुलझा पाएंगे गुत्थी
कैथी का एक्शन और सस्पेंस स्टोरी लोगों के बीच पसंद की गई।
दृश्यम 2 के दोनों पार्ट में ढेर सारा सस्पेंस है।
मात्र रवीना टंडन की फिल्म है। ये फिल्म लोगों को काफी अच्छी लगी थी।
यामी गौतम की फिल्म अ थर्सडे का सस्पेंस आपको काफी पसंद आएगा।
रतसासन क्राइम और थ्रिलर वाली फिल्म है, लेकिन फिल्म की मिस्ट्री भी मजेदार है।
कठपुतली अक्षय कुमार की फिल्म है, जो सीरियल किलर पर आधारित है।
विक्रम वेधा भी इस लिस्ट में है।
फ्रेडी कार्तिक आर्यन की फिल्म है, जिसकी मर्डर मिस्ट्री आपके रोंगटे खड़े कर देगी।
मेमोरीज फिल्म हॉटस्टार पर आसानी से मिल जाएगी। फिल्म का सस्पेंस लाजवाब है।
स्त्री हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन उस फिल्म में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर काफी सस्पेंस से भरा हुआ था।
