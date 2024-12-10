रियल स्टोरीज पर बेस्ड हैं ये खतरनाक वेब सीरीज, कहानी जानकर उड़ जाएंगे होश

Shashikant Mishra | Dec 09, 2024

जी5 की वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' खतरनाक क्राइम दिखाया गया है.

वेब सीरीज 'जामताड़ा' को नेटफ्लिक्स पर देख लोग हिल गए थे.

वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई.

वेब सीरीज 'रंगबाज' जी5 पर काफी पॉपुलर हुई है.

वेब सीरीज 'आखिरी सच' ने हॉटस्टार पर लोगों को दहला दिया.

सोनी लिव की वेब सीरीज 'स्कैम 1992' ने देश को हिला दिया था.

वेब सीरीज 'स्कैम 2003' को सोनी लिव पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'स्कूप' काफी चर्चा में रही.

हॉटस्टार की वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' में खतरनाक कहानी दिखाई गई है.

वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' को नेटफ्लिक्स पर देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे.

