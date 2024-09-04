प्राइम वीडियोज पर मौजूद हैं आमिर खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

आमिर खान और करीना की फिल्म 'तलाश' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।

'रंग दे बसंती' इस फिल्म में आमिर खान ने बेहतरीन एक्टिंग की है।

'दिल चाहता है' फिल्म की कहानी बेहद ही जबरदस्त है।

आमिर खान और सोनाली बेंद्रे की फिल्म 'सरफरोश' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'दगंल' फिल्म देखकर आप आमिर खान की तारीफ करते नहीं थकेंगे।

'3 इडियट्स' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।

'पीके' फिल्म में भी आमिर खान ने अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया था।

काजोल और आमिर की रोमांटिक फिल्म 'फना' आपको खूब पसंद आएगी।

'गजनी' फिल्म आपके जेहन में बस जाएगी।

