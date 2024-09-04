प्राइम वीडियोज पर मौजूद हैं आमिर खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 04, 2024
आमिर खान और करीना की फिल्म 'तलाश' में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
'रंग दे बसंती' इस फिल्म में आमिर खान ने बेहतरीन एक्टिंग की है।
Source:
Bollywoodlife.com
'दिल चाहता है' फिल्म की कहानी बेहद ही जबरदस्त है।
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान और सोनाली बेंद्रे की फिल्म 'सरफरोश' को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'दगंल' फिल्म देखकर आप आमिर खान की तारीफ करते नहीं थकेंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
'3 इडियट्स' फिल्म को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'पीके' फिल्म में भी आमिर खान ने अपनी एक्टिंग से सबको इंप्रेस किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल और आमिर की रोमांटिक फिल्म 'फना' आपको खूब पसंद आएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
'गजनी' फिल्म आपके जेहन में बस जाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एलन मस्क लेकर आएंगे ओटीटी को टक्कर देने वाली ऐप
अगली वेब स्टोरी देखें.