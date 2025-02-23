OTT Releases This Week: फरवरी के लास्ट में मचेगा धमाल जब आएंगी ये सीरीज-मूवीज
Shashikant Mishra
| Feb 23, 2025
ओटीटी पर फरवरी के लास्ट वीक में कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं.
'एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2' एमएक्स प्लेयर पर 27 फरवरी को रिलीज होगी.
बॉबी देओल की इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
'सुजल द वोर्टेक्स सीजन 2' प्राइम वीडियो पर 28 फरवरी से आएगी.
'लव अंडर कंस्ट्रक्शन' 28 फरवरी से हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'जिद्दी गर्ल्स' प्राइम वीडियो पर 27 फरवरी को रिलीज होगी.
'डब्बा कार्टेल' नेटफ्लिक्स पर 28 फरवरी को रिलीज होने वाली है.
