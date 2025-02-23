OTT Releases This Week: फरवरी के लास्ट में मचेगा धमाल जब आएंगी ये सीरीज-मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 23, 2025

ओटीटी पर फरवरी के लास्ट वीक में कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2' एमएक्स प्लेयर पर 27 फरवरी को रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

बॉबी देओल की इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

'सुजल द वोर्टेक्स सीजन 2' प्राइम वीडियो पर 28 फरवरी से आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

'लव अंडर कंस्ट्रक्शन' 28 फरवरी से हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'जिद्दी गर्ल्स' प्राइम वीडियो पर 27 फरवरी को रिलीज होगी.

Source: Bollywoodlife.com

'डब्बा कार्टेल' नेटफ्लिक्स पर 28 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मुनव्वर फारूकी पर फिर लगा धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप, जानें क्या है मामला?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.