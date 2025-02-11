Aashram 3 Part 2: जानें कब खुलेंगे 'निराला बाबा' के 'आश्रम' के द्वार!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2025
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की वेब सीरीज 'आश्रम' के तीन सीजन रिलीज हो चुके हैं. तीनों सीजन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
बॉबी देओल की इस मच-अवेटेड वेब सीरीज के अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
बीते दिनों वेब सीरीज 'आश्रम 3 पार्ट 2' के टीजर रिलीज किया गया था. इसके बाद लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए.
वेब सीरीज 'आश्रम 3 पार्ट 2' को लेकर बड़ा अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि ये अपडेट क्या है.
मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 'आश्रम 3 पार्ट 2' की रिलीज डेट अगले दो महीने में अनाउंस हो सकती है.
ये भी कहा जा रहा है कि 'आश्रम 3 पार्ट 2' साल 2025 के आखिर तक रिलीज की जा सकती है.
हालांकि, बॉबी देओल की इस वेब सीरीज के मेकर्स की तरफ से रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
