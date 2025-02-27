इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं हैं ये फिल्में-सीरीज, बना लें वीकेंड का प्लान

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

पिछले कुछ समय से लोगों में ओटीटी का क्रेज बहुत बढ़ा है. लोग घर बैठे फिल्में और सीरीज देख लेते हैं.

इस हफ्ते भी ओटीटी पर कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं, जिसे आप देख सकते हैं.

बॉबी देओल की आश्रम 3 पार्ट 2 को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं. ये 27 फरवरी को रिलीज हो रही है.

'सुजल-द वोर्टेक्स' सीजन 2 को आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं. यह 28 फरवरी को रिलीज हो रही है.

लव अंडर कंस्ट्रक्शन को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये 28 फरवरी को रिलीज होगी.

जिद्दी गर्ल 27 फरवरी को ये सीरीज रिलीज हुई है. इसे आप प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

डब्बा कार्टेल वेब सीरीज 28 फरवरी को रिलीज हो रही है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

सूट्स एल.ए. 24 फरवरी को रिलीज हुई है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

