OTT पर मौजूद इन सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखकर उड़ जाएगा आपके दिमाग का फ्यूज, 'आश्रम' को भी जाएंगे भूल
Shivani Duksh
| Feb 21, 2025
द नाइट मैनेजर की कहानी आपका दिगाम खराब करने के लिए काफी है. आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहानी में आगे क्या होने वाला है.
अरसद वारसी की सीरीज असुर 2 को भला कोई कैसे भूल करता है. इस सीरीज को आप हॉट स्टार पर देख सकते हैं. असुर के दोनों पार्ट धमाल मचा चुके हैं.
तमन्ना भाटिया ने आखिरी सच में एक कॉप बनकर सबका दिल जीत लिया था. इस सीरीज को आप हॉ स्टार पर देख सकते हैं.
ये पाताल लोक का जबरदस्त सस्पेंस ही है जो लोग इस सीरीज को बार बार देखना पसंद करते हैं.
जी 5 की सीरीज दुरंगा में दृष्टि धामी ने जबरदस्त एक्टिंग की है. इस सीरीज का सस्पेंस देखकर तो फैंस खुद चौंक गए थे.
अमेजन प्राइम की सीरीज अफसोस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. आप खाली समय में इस सीरीज का मजा ले सकते हैं.
दहाड़ में सोनाक्षी सिन्हा लगातार हो रही मौतों के रहस्य का पता लगाती हैं. इस फिल्म का सस्पेंस भी जबरदस्त है.
