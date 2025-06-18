विजय सेतुपति की ‘ऐस’ के साथ ही इन 7 साउथ फिल्मों ने OTT पर मचा रखा है गर्दा

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

Ace

हाल ही में OTT पर रिलीज विजय सेतुपति की इस फिल्म ने धूम मचा दी है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Aa Okkati Adakku

इस फिल्म में एक व्यक्ति को अगले 25 दिनों में ही खुद की शादी रचानी होती हैं नहीं तो वह कुंवारा मर जाएगा. फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म ईटीवी विन पर मिल जाएगी.

Devil's Double Next Level

इस फिल्म की कहानी आपकी सोच से भी परे है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.

Dear Uma

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: सन एनएक्सटी पर मौजूद इस फिल्म में एक रॉक स्टार की कहानी दिखाई गई है, जिसकी मुलाकात उमा नाम की लड़की से होती है.

Maharaja

नेटफ्लिक्स पर मौजूद विजय सेतुपति की ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी.

Super Deluxe

इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

Vikram

जी5 और जिओ हॉटस्टार पर मौजूद इस फिल्म में कमाल का एक्शन है.

