महा-बकवास है इन हिंदी फिल्मों की रेटिंग, कहानी देख खौल जाएगा खून

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

अजय देवगन की आग अमेजन प्राइम पर है, जिसे 1.4 रेटिंग मिली।

Source: Bollywoodlife.com

हमशक्ल को 2.8 रेटिंग मिली है। ये फिल्म यूट्यूब पर है।

Source: Bollywoodlife.com

आदिपुरुष को 2.7 रेटिंग मिली।

Source: Bollywoodlife.com

केआरके की देशद्रोही को तो सिर्फ 1.3 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

आईएमडीबी पर द्रोणा को 2 रेटिंग मिली।

Source: Bollywoodlife.com

अमेजन प्राइम की फिल्म हिम्मतवाला की रेटिंग 1.8 है।

Source: Bollywoodlife.com

जानी दुश्मन अमेजन प्राइम पर है और इसकी रेटिंग 2.7 है।

Source: Bollywoodlife.com

हॉटस्टार पर फ्री में मौजूद कर्ज फिल्म को 2.3 रेटिंग मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

रेस 3 सलमान खान की सबसे खराब फिल्म है। फिल्म की रेटिंग 1.9 है।

Source: Bollywoodlife.com

रास्कल्स की रेटिंग 3.9 है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नेटफ्लिक्स पर देखें शाहरूख खान की ये 9 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.