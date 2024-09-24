महा-बकवास है इन हिंदी फिल्मों की रेटिंग, कहानी देख खौल जाएगा खून
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 24, 2024
अजय देवगन की आग अमेजन प्राइम पर है, जिसे 1.4 रेटिंग मिली।
हमशक्ल को 2.8 रेटिंग मिली है। ये फिल्म यूट्यूब पर है।
आदिपुरुष को 2.7 रेटिंग मिली।
केआरके की देशद्रोही को तो सिर्फ 1.3 रेटिंग मिली है।
आईएमडीबी पर द्रोणा को 2 रेटिंग मिली।
अमेजन प्राइम की फिल्म हिम्मतवाला की रेटिंग 1.8 है।
जानी दुश्मन अमेजन प्राइम पर है और इसकी रेटिंग 2.7 है।
हॉटस्टार पर फ्री में मौजूद कर्ज फिल्म को 2.3 रेटिंग मिली है।
रेस 3 सलमान खान की सबसे खराब फिल्म है। फिल्म की रेटिंग 1.9 है।
रास्कल्स की रेटिंग 3.9 है।
