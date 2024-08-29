ये हैं ओटीटी की दुनिया के सबसे महंगे कलाकार

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

अजय देवगन ने 'रुद्र' सीरीज के हर एक एपिसोड के लिए 18 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं।

राधिका आप्टे ने 'सेक्रेड गेम्स' के लिए 4 करोड़ रुपये फीस ली थी।

पंकज त्रिपाठी हर एक एपिसोड के लिए करीब 10 करोड़ रुपये वसूलते हैं।

शाहिद कपूर ने फर्जी के लिए 30 करोड़ रुपये फीस ली थी।

मनोज बाजपेयी ने 'फैमिली मैन' सीरीज के हर एक एपिसोड के लिए 10 करोड़ रुपये वसूले हैं।

विजय सेतुपति ने फर्जी के लिए 7 करोड़ रुपये फीस ली थी।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'सेकरेड गेम्स 2' के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे।

एक्ट्रेस सारा अली खान भी ओटीटी से मोटी रकम वसूलती हैं।

सैफ अली खान ने सीरीज 'सेक्रेड गेम्स 1' के एक एपिसोड के लिए 15 करोड़ रुपये चार्ज किए थे।

