Akhiri Sach समेत इन 8 फिल्मों को Disney+Hotstar पर देख घूम जाएगा दिमाग, मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस

Nov 30, 2024

तमन्ना भाटिया की फिल्म 'आखिरी सच' ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर खूब धमाल मचा रही है.

अक्षय कुमार की फिल्म 'सरफिरा' को भी हॉटस्टार पर लोगों ने खूब एंजॉय किया है.

डांसर राघव जुयाल की फिल्म 'किल' में आपको जबरदस्त थ्रिलर के साथ सस्पेंस देखने को मिलेगा.

अनुपम खेर की फिल्म 'कागज' को भी लोगों ने काफी पसंद किया था.

हॉरर फिल्म 'मुंज्या' को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.

2018 में आई फिल्म 'द पास्ट' को लोग फिर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख रहे हैं.

साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ए.आर. एम' को हिंदी ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

तेलुगु फिल्म 'किष्किंधा कंडम' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखी जा रही है. लोग इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं.

