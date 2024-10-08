बॉक्स ऑफिस पर हुई फेल, OTT पर अक्षय कुमार की ये मूवी मचाएगी धमाल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ महीने से अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की हाल में रिलीज हुई फिल्म 'खेल खेल में' बॉक्स ऑफिस बुरी तरह फ्लॉप रही.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक 'खेल खेल में' फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
नेटफ्लिक्स पर फिल्म 9 अक्टूबर, 2024 को रिलीज होने जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, अक्षय कुमार की ये फिल्म 2016 में आई इटैलियन फिल्म 'परफेक्ट स्ट्रेंजर' का हिंदी रीमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
'खेल खेल में' फिल्म के फ्लॉप होने का एक कारण ये भी था कि उस दिन एक साथ तीन फिल्में रिलीज हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब देखना ये होगा की क्या अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' ओटीटी पर धमाल मचा पाएगी या नहीं?
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 40 की उम्र में जवां लगती हैं ये हसीनाएं
अगली वेब स्टोरी देखें.