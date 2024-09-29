OTT Release This Week: अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएंगी ये मूवीज-सीरीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 29, 2024

'अमर प्रेम की प्रेम कहानी' को 4 अक्टूबर से जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.

जी5 पर अनुपम खेर की 'द सिग्नेचर' 4 अक्टूबर से स्ट्रीम होने वाली है.

अनन्या पांडे की 'सीटीआरएल' 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.

अलाना पांडे की 'द ट्राइब' प्राइम वीडियो पर 4 अक्टूबर को रिलीज होगी.

नेटफ्लिक्स पर 'इट्स व्हाट्स इनसाइड' 4 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी.

3 अक्टूबर से 'होल्ड योर ब्रीथ' हुलु पर देखी जा सकती है.

'सलेम्स लॉट' मैक्स पर 3 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

