OTT Release This Week: अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएंगी ये मूवीज-सीरीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 29, 2024
'अमर प्रेम की प्रेम कहानी' को 4 अक्टूबर से जियो सिनेमा पर देख सकते हैं.
जी5 पर अनुपम खेर की 'द सिग्नेचर' 4 अक्टूबर से स्ट्रीम होने वाली है.
अनन्या पांडे की 'सीटीआरएल' 4 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
अलाना पांडे की 'द ट्राइब' प्राइम वीडियो पर 4 अक्टूबर को रिलीज होगी.
नेटफ्लिक्स पर 'इट्स व्हाट्स इनसाइड' 4 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी.
3 अक्टूबर से 'होल्ड योर ब्रीथ' हुलु पर देखी जा सकती है.
'सलेम्स लॉट' मैक्स पर 3 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
