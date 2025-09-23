एक्शन से भरपूर लाजवाब फिल्में, कहानी देख आ जाएगा मजा, OTT पर हैं मौजूद

यह साल 2019 में आई एक स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर लीड रोल में है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म आपको आपको जी5 पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
एक्शन से भरपूर इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं. यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
अल्लू अर्जुन की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में आमिर खान स्टारर फिल्म धूम 3 का भी नाम शामिल है. 2013 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
पैन इंडिया फिल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर और राम चरण लीड रोल में हैं. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप जी5 और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.Source: Bollywoodlife.com
शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म के एक्शन सीन्स कमाल के हैं. यह फिम प्राइम वीडियो पर मौजूद है.Source: Bollywoodlife.com
