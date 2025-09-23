एक्शन से भरपूर लाजवाब फिल्में, कहानी देख आ जाएगा मजा, OTT पर हैं मौजूद

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2025

वॉर

यह साल 2019 में आई एक स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर लीड रोल में है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सिम्बा

रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म आपको आपको जी5 पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

बैंग-बैंग

एक्शन से भरपूर इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं. यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

पुष्पा 2

अल्लू अर्जुन की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

धूम 3

इस लिस्ट में आमिर खान स्टारर फिल्म धूम 3 का भी नाम शामिल है. 2013 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आरआरआर

पैन इंडिया फिल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर और राम चरण लीड रोल में हैं. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को आप जी5 और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पठान

शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म के एक्शन सीन्स कमाल के हैं. यह फिम प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दृश्यम और अंधाधुन जैसी 7 थ्रिलर फिल्में, जिनकी कहानी देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.