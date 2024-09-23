अमेजन प्राइम पर इन 10 फिल्मों ने मचा रखा है गदर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

पहले नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'बैड न्यूज' है।

दूसरे नंबर पर फिल्म 'पेची' चल रही है।

एक्टर धनुष की फिल्म 'रयान' तीसरे नंबर पर है।

फिल्म 'कल्कि 2898 एड' ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।

इस लिस्ट के पांचवें नंबर पर फिल्म 'डबल स्मार्ट' है।

छठे स्थान पर फिल्म 'नादन्ना सम्भवम' का नाम है।

वहीं 'विशेषम' फिल्म 7वें नंबर पर चल रही है।

आंठवें नंबर पर फिल्म 'भीमा' का नाम शामिल है।

9वें स्थान पर फिल्म 'मधु वडालरा' ने जगह बनाई है।

आखरी यानी 10वें नंबर पर फिल्म 'सिम्बा' शुमार है।

