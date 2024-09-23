अमेजन प्राइम पर इन 10 फिल्मों ने मचा रखा है गदर
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 23, 2024
पहले नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'बैड न्यूज' है।
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे नंबर पर फिल्म 'पेची' चल रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर धनुष की फिल्म 'रयान' तीसरे नंबर पर है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कल्कि 2898 एड' ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट के पांचवें नंबर पर फिल्म 'डबल स्मार्ट' है।
Source:
Bollywoodlife.com
छठे स्थान पर फिल्म 'नादन्ना सम्भवम' का नाम है।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं 'विशेषम' फिल्म 7वें नंबर पर चल रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
आंठवें नंबर पर फिल्म 'भीमा' का नाम शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
9वें स्थान पर फिल्म 'मधु वडालरा' ने जगह बनाई है।
Source:
Bollywoodlife.com
आखरी यानी 10वें नंबर पर फिल्म 'सिम्बा' शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 9 बॉलीवुड फिल्मों ने किया है कोरियन फिल्मों को कॉपी
अगली वेब स्टोरी देखें.