Prime Video पर अभी निपटा दें ये ट्रेंडिंग मूवीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 25, 2025

OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर कई शानदार फिल्में और सीरीज मौजूद हैं.

आज हम आपको Prime Video के 7 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

फिल्म Game Changer का एक्शन आपका दिमाग हिला देगा.

रोमांच से भरी फिल्म Gaami आपको पसंद आएगी.

साउथ की मूवी Srikakulam Sherlock Holmes भी Prime Video पर मौजूद है.

इस लिस्ट में फिल्म My Fault: London का भी नाम है.

वरुण धवन की फिल्म Baby John में कमाल का एक्शन देखने को मिलता है.

मराठी भाषा में मौजूद फिल्म Shivrayancha Chhava छत्रपति संभाजी महाराज की वीरगाथा बतलाती है.

पिता और बेटे के बीच की ये कहानी फिल्म The Mehta Boys में देखें.

