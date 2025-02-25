Prime Video पर अभी निपटा दें ये ट्रेंडिंग मूवीज
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर कई शानदार फिल्में और सीरीज मौजूद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको Prime Video के 7 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Game Changer का एक्शन आपका दिमाग हिला देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रोमांच से भरी फिल्म Gaami आपको पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ की मूवी Srikakulam Sherlock Holmes भी Prime Video पर मौजूद है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में फिल्म My Fault: London का भी नाम है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की फिल्म Baby John में कमाल का एक्शन देखने को मिलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
मराठी भाषा में मौजूद फिल्म Shivrayancha Chhava छत्रपति संभाजी महाराज की वीरगाथा बतलाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
पिता और बेटे के बीच की ये कहानी फिल्म The Mehta Boys में देखें.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रणवीर इलाहाबादिया ने पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, बोले- 'मुझसे...'
अगली वेब स्टोरी देखें.