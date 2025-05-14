Gram Chikitsalay देखकर भूल जाएंगे 'पंचायत', जानें क्यों खास है TVF की ये वेब सीरीज
Pratibha Gaur
| May 14, 2025
टीवीएफ की नई वेब सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' आखिरकार अमेजन प्राइम वीडियोज पर रिलीज हो चुकी है.
गांव के परिवेश पर आधारित इस शो में एक्टर अमोल पराशर डॉक्टर प्रभात सिन्हा का किरदार निभा रहे हैं.
डॉक्टर सिन्हा एक ऐसे पढ़े-लिखे शख्स हैं, जो गांव की बदहाल स्वास्थ चिकित्सा को सुधारने के लिए अपनी मर्जी से आता है.
'ग्राम चिकित्सालय' के रिलीज होते ही इसकी तुलना अभिषेक कुमार के सुपरहिट शो 'पंचायत' से होने लगी है.
इस रिपोर्ट में जानें की टीवीएफ की 'ग्राम चिकित्सालय' सीरीज में ऐसा क्या अलग है, जो इसे पंचायत से बेहतर बनाती है.
'पंचायत' में इंजीनियर मजबूर होकर गांव में सचिव बनता है तो वहीं 'ग्राम चिकित्सालय' में प्रभात सिन्हा अपनी मर्जी से गांव में आया है.
'पंचायत' में जहां हल्का-फुल्का व्यंग्य है तो वहीं 'ग्राम चिकित्सालय' में कड़े शब्दों में महत्वपूर्ण मैसेज देती है.
इस शो में हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ गांव देहात में स्थित स्वास्थ्य चिकित्सालयों की दुर्दशा पर व्यंग्य किया गया है.
