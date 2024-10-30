अनन्या पांडे की मां ने उड़ाया गौरी खान की दोस्त शालिनी का मजाक, बीच में ही छोड़ा इंटरव्यू
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 30, 2024
नेटफ्लिक्स पर 'बॉलीवुड वाइव्स' का दूसरा सीजन 'फैबुलस लाइव्स बनाम बॉलीवुड वाइव्स' स्ट्रीम हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार शो की थीम दिल्ली बनाम मुंबई रखी गईं है जिसमें सेलिब्रिटी दिल्ली से बिलॉन्ग करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें शालिनी पासी फैंस की फेवरेट हैं वो गौरी खान की पुरानी दोस्त भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में शो की कास्ट का एक इंटरव्यू हुआ है जिसे शालिनी पासी नम आंखों के साथ बीच में ही छोड़ कर चली गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी के इंटरव्यू बीच में छोड़कर जाने से फैंस को लगने लगा की वो कल्याणी शाह के कॉमेंट को सुनकर चली गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, इंटरव्यू के दौरान जब कल्याणी शाह बात कर रही थीं, उसी समय शालिनी अपनी ड्रेस को सही करने के लिए उठ गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिस पर कल्याणी शाह ने कहा, "जब मैं बात कर रही हूं तब शालिनी को उठना था, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए थी".
Source:
Bollywoodlife.com
कल्याणी शाह ने आगे कहा, उसको खुद की अटेंशन चाहिए थी, क्योंकि और कोई भी यहां उसको अटेंशन नहीं दे रहा है".
Source:
Bollywoodlife.com
जिसे सुनकर शालिनी पासी ने थोड़ी देर बाद कहा की "मुझे ब्रेक चाहिए" और उन्होंने बाकी सब को इंटरव्यू चालू रखने को कहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
शालिनी पासी के जाते ही बाकी लोगों ने पूछा की आखिर उन्हें हुआ क्या है. वहीं महीप कपूर ने कहा, "क्या हमें सीजन 4 शुरू कर देना चाहिए?"
Source:
Bollywoodlife.com
भावना पांडे ने कहा,"मुझे लगता है की जो कल्याणी ने कहा है की वो अटेंशन चाहती हैं उसको सुनकर वो चली गईं, फिर सभी हंसने लगे"!
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि की शालिनी कुछ देर बाद वापस आईं और फिर चली गई थीं. बाद में वो दूर से ही सबको देखती रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जानिए कौन है शाहरुख खान के बहन-बहनोई, जिनका घर है पाकिस्तान
अगली वेब स्टोरी देखें.