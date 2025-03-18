घर बैठे ओटीटी पर देखें ताबड़तोड़ एक्शन से भरी ये फिल्में, क्लाइमैक्स देख उड़ जाएंगे होश
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
‘एनिमल’ फिल्म में रणवीर कपूर ने शानदार एक्टिंग की थी. इसमें खतरनाक एक्शन दिखाया गया है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘बाहुबली’ फिल्म में भी जबरदस्त एक्शन और मारकाट दिखाया गया है. इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
आमिर खान की फिल्म ‘गजनी’ भी इस लिस्ट में एक है. इसके सीन भी आपके होश उड़ा देंगे. इसे आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ में भी जबरदस्त एक्शन है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘वॉर’ फिल्म में ऋतिक रोशन ने शानदार एक्टिंग की है. इसमें भी कूट कूटकर एक्शन भरा हुआ है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘कारण अर्जुन’ बॉलीवुड के एवरग्रीन फिल्मों में एक है. इसे आप Zee 5 पर देख सकते हैं.
ऋतिक रोशन की फिल्म ‘कृष’ भी लोगो को पसंद आई थी. इसकी जबरदस्त कहानी को आप Sony LIV पर देख सकते हैं.
