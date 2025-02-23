Netflix पर जरूर देखें ये 8 क्राइम थ्रिलर मूवीज, ठनक जाएगा दिमाग
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 23, 2025
रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, इस मूवी में काफी खून-खराबा दिखाया गया है.
भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.
यामी गौतम और सनी कौशल की 'चोर निकल के भागा' फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
'करी और साइनाइड' डॉक्यूमेंट्री देखकर आपके पैरों तलें जमीन निकल जाएगी.
आप नेटफ्लिक्स पर रवि तेजा की धमाका भी देख सकते हैं.
आप नेटफ्लिक्स पर साउथ की मूवी 'जना 2022' का हिंदी वर्जन देख सकते हैं.
दुलकर सलमान की फिल्म 'कुरुप' आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
जाह्नवी कपूर की 'उलझ' आपके दिमाग को भी उलझा देगी.
