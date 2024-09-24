नेटफ्लिक्स की इन 10 एक्शन फिल्मों को देख कांप जाएगा कलेजा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

एनिमल में रणबीर कपूर का खौफनाक रूप देखने के लिए मिला है।

Source: Bollywoodlife.com

बीस्ट थलापति विजय की फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आएगा।

Source: Bollywoodlife.com

क्लास ऑफ '83 एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल का शानदार काम है।

Source: Bollywoodlife.com

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ने फिल्म फाइटर में दिल जीत लिया ता।

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की कल्की लोगों को बहुत पसंद आई थी।

Source: Bollywoodlife.com

कांतारा नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों में से एक है।

Source: Bollywoodlife.com

महाराजा काफी समय तक नेटफ्लिक्स में ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रही थी।

Source: Bollywoodlife.com

Salaar (1)

Source: Bollywoodlife.com

जवान में शाहरुख खान का एक्शन आपको हैरान कर देगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अनुज संग शादी करने से मना कर देगी अनुपमा, लीप के बाद पलटेगी कहानी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.