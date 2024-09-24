नेटफ्लिक्स की इन 10 एक्शन फिल्मों को देख कांप जाएगा कलेजा
| Sep 24, 2024
एनिमल में रणबीर कपूर का खौफनाक रूप देखने के लिए मिला है।
बीस्ट थलापति विजय की फिल्म है, जिसे देख आपको मजा आएगा।
क्लास ऑफ '83 एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल का शानदार काम है।
ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी ने फिल्म फाइटर में दिल जीत लिया ता।
प्रभास की कल्की लोगों को बहुत पसंद आई थी।
कांतारा नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्मों में से एक है।
महाराजा काफी समय तक नेटफ्लिक्स में ट्रेंडिंग लिस्ट में बनी रही थी।
Salaar (1)
जवान में शाहरुख खान का एक्शन आपको हैरान कर देगा।
