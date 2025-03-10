इन मलयालम फिल्मों में हैं जबरदस्त सस्पेंस, OTT पर देखें हिंदी डब वर्जन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

'अंजाम पथिरा' फिल्म को आप जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हैं.

'कोरोना पेपर्स' इस मूवी का हिंदी डब वर्जन आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

गोलम, इस फिल्म को आप हिंदी में प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं.

जोसेफ, इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियोज पर हिंदी में देख सकते हैंं.

कासर गोल्ड, नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन मौजूद है.

कुरुति, इस फिल्म को भी आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

ऑपरेशन जावा, इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन जियो सिनेमा पर उपलब्ध है.

मलयालम फिल्म पुलिमाड़ा का हिंदी डब वर्जन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

टर्बो, इस फिल्म को आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं.

