साउथ की इन साइको थ्रिलर मूवीज को देखकर हिल जाएंगे दिमाग के तार

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 16, 2025

फिल्म 'साइको' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा में रही.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'राक्षसुदु' ने जी5 पर लोगों को एंटरटेन किया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'रंगीतरंगा' को एमएक्स प्लेयर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'ट्रांस' प्राइम वीडियो पर बार-बार देखी जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'गुल्टू' ने जियो सिनेमा पर जमकर मनोरंजन किया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'यू टर्न' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'अंजाम पथिरा' को प्राइम वीडियो पर काफी पसंद किया गया.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'अपरिचित' जी5 पर आते ही छा गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'फोरेंसिक' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'मुंबई पुलिस' ने हॉटस्टार पर लोगों को ध्यान खींचा था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शराब के बिजनेस से कमाई करते हैं ये सितारे, इस स्टारकिड ने भी आजमाया हाथ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.