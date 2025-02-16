साउथ की इन साइको थ्रिलर मूवीज को देखकर हिल जाएंगे दिमाग के तार
Shashikant Mishra
| Feb 16, 2025
फिल्म 'साइको' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा में रही.
फिल्म 'राक्षसुदु' ने जी5 पर लोगों को एंटरटेन किया.
फिल्म 'रंगीतरंगा' को एमएक्स प्लेयर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
फिल्म 'ट्रांस' प्राइम वीडियो पर बार-बार देखी जाती है.
फिल्म 'गुल्टू' ने जियो सिनेमा पर जमकर मनोरंजन किया.
फिल्म 'यू टर्न' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई थी.
फिल्म 'अंजाम पथिरा' को प्राइम वीडियो पर काफी पसंद किया गया.
फिल्म 'अपरिचित' जी5 पर आते ही छा गई थी.
फिल्म 'फोरेंसिक' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.
फिल्म 'मुंबई पुलिस' ने हॉटस्टार पर लोगों को ध्यान खींचा था.
