OTT Crime Thrillers: इन वेब सीरीज को देख दिन में भी लगेगा डर!
Shashikant Mishra
| Nov 23, 2024
हॉटस्टार पर वेब सीरीज 'होस्टेजेस' काफी चर्चा में रही है.
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर खूब देखी गई.
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पाताल लोक' में काफी खून-खराबा दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'रक्तांचल' को एमएक्स प्लेयर पर काफी स्ट्रीम किया गया.
वेब सीरीज 'मिर्जापुर' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'मुर्शिद' को जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज 'आश्रम' आते ही छा गई थी.
एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज 'भौकाल' ने लोगों हिलाकर रख दिया था.
वेब सीरीज 'आखिरी सच' हॉटस्टार पर देख लोग दहल जाते हैं.
वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' को नेटफ्लिक्स पर देख लोग डर गए थे.
