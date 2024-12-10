इन साइको थ्रिलर वेब सीरीज को देखकर मन में बैठ जाएगी दहशत

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 10, 2024

वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर आते ही छा गई थी.

वेब सीरीज 'नवंबर स्टोरी' ने हॉटस्टार पर लोगों को दहला दिया था.

वेब सीरीज 'कैंडी' ने जियो सिनेमा पर लोगों को डरा दिया था.

वेब सीरीज 'मिथ्या' को जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' को जी5 पर देखकर लोगों के मन खौफ बैठ गया.

वेब सीरीज 'अरण्यक' नेटफ्लिक्स पर काफी चर्चा में रही.

वेब सीरीज 'दुरंगा' को जी5 पर काफी देखी गई.

वेब सीरीज 'द लास्ट ऑवर' प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

वेब सीरीज 'पाताल लोक' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई.

वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

