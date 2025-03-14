वीकेंड पर देखें ये शानदार वेब सीरीज, सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा देख उड़ जाएगी नींद

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

‘कालकूट’ वेब सीरीज को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं. इसमें विजय वर्मा ने किरदार निभाया है.

Source: Bollywoodlife.com

‘मर्जी’ वेब सीरीज को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं. इसमें सस्पेंस के साथ एक्शन भी है.

Source: Bollywoodlife.com

वेब सीरीज Asur लोगों को काफी पसंद आई थी. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

‘अपहरण’ सीरीज को आप MX player पर देख सकते हैं. इसमें क्राइम और सस्पेंस दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

‘पाताल लोक’ को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है.

Source: Bollywoodlife.com

‘भौकाल’ को आप MX player पर देख सकते हैं. इस सीरीज की कहानी आपको लास्ट तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी.

Source: Bollywoodlife.com

‘क्रिमिनल जस्टिस’ में विक्रांत मैसी पंकज त्रिपाठी नजर आते हैं. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: माथे पर बिंदी, गालों पर गुलाल और... शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अकेले मनाई होली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.