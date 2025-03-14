वीकेंड पर देखें ये शानदार वेब सीरीज, सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा देख उड़ जाएगी नींद
Shreya Pandey
| Mar 14, 2025
‘कालकूट’ वेब सीरीज को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं. इसमें विजय वर्मा ने किरदार निभाया है.
‘मर्जी’ वेब सीरीज को भी आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं. इसमें सस्पेंस के साथ एक्शन भी है.
वेब सीरीज Asur लोगों को काफी पसंद आई थी. इसे आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
‘अपहरण’ सीरीज को आप MX player पर देख सकते हैं. इसमें क्राइम और सस्पेंस दिखाया गया है.
‘पाताल लोक’ को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है.
‘भौकाल’ को आप MX player पर देख सकते हैं. इस सीरीज की कहानी आपको लास्ट तक स्क्रीन से हटने नहीं देगी.
‘क्रिमिनल जस्टिस’ में विक्रांत मैसी पंकज त्रिपाठी नजर आते हैं. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है.
