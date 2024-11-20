Jio Cinema Thriller: सांसें अटका देंगी ये 9 वेब सीरीज, आवाज तक होगी बंद
Kavita
| Nov 20, 2024
असुर जियो सिनेमा की बेस्ट सीरीज में से एक है, जिसका थ्रिलर आपको हैरान कर देगा.
लंदन फाइल्स भी इसी लिस्ट में है, जिसका थ्रिलर आपको पसंद आएगा.
क्रैकडाउन साल 2020 में आई थी, जिसके दो सीजन आ चुके हैं.
इल्लीगल जस्टिस की कहानी आपको पसंद आएगी. सीरीज में खूब थ्रिलर है.
कोड एम जेनिफर विंगेट की सीरीज है, जिसका लास्ट सीन आपको पसंद आएगा.
13 मसूरी की कहानी काफी दिलचस्प है.
अपहरण का क्राइम और थ्रिलर दोनों रोंगटे खड़े कर देने वाला है.
कैंडी भी इसी लिस्ट में एक है, जिसकी कहानी आपको पसंद आएगी.
कालकूट कहानी दिलचस्प है. सीरीज में आपका सारा थ्रिलर है.
