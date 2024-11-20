Jio Cinema Thriller: सांसें अटका देंगी ये 9 वेब सीरीज, आवाज तक होगी बंद

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 20, 2024

असुर जियो सिनेमा की बेस्ट सीरीज में से एक है, जिसका थ्रिलर आपको हैरान कर देगा.

Source: Bollywoodlife.com

लंदन फाइल्स भी इसी लिस्ट में है, जिसका थ्रिलर आपको पसंद आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

क्रैकडाउन साल 2020 में आई थी, जिसके दो सीजन आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इल्लीगल जस्टिस की कहानी आपको पसंद आएगी. सीरीज में खूब थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

कोड एम जेनिफर विंगेट की सीरीज है, जिसका लास्ट सीन आपको पसंद आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

13 मसूरी की कहानी काफी दिलचस्प है.

Source: Bollywoodlife.com

अपहरण का क्राइम और थ्रिलर दोनों रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

कैंडी भी इसी लिस्ट में एक है, जिसकी कहानी आपको पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

कालकूट कहानी दिलचस्प है. सीरीज में आपका सारा थ्रिलर है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: श्वेता तिवारी से लें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के टिप्स, 44 की उम्र में 24 की लगेंगी आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.