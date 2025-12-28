सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का बाप है OTT पर मौजूद ये 5 फिल्में, क्लाइमेक्स देख उड़ जाएंगे होश!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 28, 2025
क्या आप भी उन सिनेप्रेमियों में से हैं, जो फिल्म के दौरान खुद जासूस बन जाते हैं, तो ये लिस्ट खास आपके लिए हैं.
आज हम आपको उन 5 चुनिंदा फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका क्लाइमेक्स इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आपके होश उड़ जाएंगे.
'इरुल' एक मलयालम फिल्म है, जो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है. जिसका क्लाइमेक्स आपके दिमाग की नसें खोल देगा. यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
जियोहॉटस्टार पर मौजूद 'रोंथ' एक मलयालम पुलिस थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो पुलिसिंग और उसके रियलिस्टिक पहलूओं को दिखाती है.
'सूक्ष्मदर्शिनी' एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जो एक मिसिंग बुजुर्ग महिला की घटना पर आधारित है, यह मूवी डिज्नी+हॉटस्टार पर मौजूद है.
मोहनलाल की इमोशनल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'थुडारम' का क्लाइमेक्स देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा. यह फिल्म जीओसिनेमा पर मौजूद है.
'अथिरन' एक मलयालम मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो रियल घटनाओं और एडगर एलन पो की एक शॉर्ट स्टोरी से प्रेरित है. यह डिज्नी+हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
