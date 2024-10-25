जी5 की इन 9 वेब सीरीज को देख हो जाएंगे पस्त, सूख जाएगा हलक

Kavita | Oct 25, 2024

डार्क 7 व्हाइट राजनीति घराने की शानदार कहानी है, जिसमें ढेर सारे दांव-पेंच है.

दुरंगा क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें सीरियल किलर की तलाश होती है.

सीरीज ग्यारह-ग्यारह राघव जुयाल की है. कहानी काफी दमदार है.

काली साउथ की वेब सीरीज है, जिसे हिंदी में भी पसंद किया गया.

मुर्शिद अंडरवर्ल्ड डॉन मुर्शिद पठान की असल जिंदगी पर आधारित है.

इस लिस्ट में एक्सपायरी डेट का नाम भी शामिल है.

कोड एम सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई सीरीज है.

कुणाल खेमू की सीरीज अभय के तीन सीजन आ चुके हैं. ये सीरीज काफी पसंद की गई.

आटो शंकर सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा.

