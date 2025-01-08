इन सीरीज-मूवीज में असली सीरियल किलर की कहानी देख डर से धड़केगा दिल
Shashikant Mishra
| Jan 07, 2025
फिल्म 'रमन राघव 2.0' जी5 पर आते ही छा गई थी.
वेब सीरीज 'ऑटो शंकर' जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
वेब सीरीज 'सायनाड मल्लिका' जी5 पर उपलब्ध है.
फिल्म 'द स्टोनमैन मर्डर्स' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है.
फिल्म '200 हल्ला हो' जी5 पर देख सकते हैं.
वेब सीरीज 'दहाड़' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई.
वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः द डायरी ऑफ सीरियल किलर' नेटफ्लिक्स पर खूब देखी गई.
फिल्म 'पोशम पा' जी5 पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'मैं और चार्ल्स' को जी5 पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
वेब सीरीज 'इंडियन प्रीडेटरः बुचर ऑफ दिल्ली' नेटफ्लिक्स पर चर्चा में रही.
