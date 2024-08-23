कलेजा मजबूत करके देखें ये फिल्में-सीरीज, कराएगी खौफ का एहसास
Kavita
| Aug 23, 2024
जियो सिनेमा पर ढेर सारी वेब सीरीज और फिल्में हैं, जो दमदार है।
आज हम आपको ऐसी ही कहानियां बताने वाले हैं, जो आपको इस वीकेंड देखनी चाहिए।
‘कालकूट' एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें मल्टी स्टारर कलाकार है।
अपहरण क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज में एक्शन भी है।
ऑटोशंकर साइको किलर पर आधारित वेब सीरीज है।
ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की फिल्म है।
दो गुब्बारे’ की कहानी भी क्राइम पर आधारित है।
दुरंगा सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है। इसमें दृष्टि धामी का काम देखने लायक है।
'वन फ्राइडे नाइट' शादीशुदा आदमी संग अफेयर की कहानी है।
रफूचक्कर मनीष पॉल की वेब सीरीज है। कहानी में ढेर सारा मसाला है।
