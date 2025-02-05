बाहुबली से लेकर मिमी तक, फैमिली के साथ बैठ कर देखें Netflix पर मौजूद ये एवरग्रीन फिल्में
Shreya Pandey
| Feb 05, 2025
‘बाहुबली: द बिगनिंग’ एस॰एस॰ राजामौली की यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.
‘द लंचबॉक्स’ साल 2013 में सीरीज हुई थी. इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.
अजय दवगन की फिल्म ‘दृश्यम’ साल 2015 में रिलीज हुई थी. यह एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है.
साल 2016 में रिलीज फिल्म ‘पिंक’ में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू ने शानदार एक्टिंग की है.
आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ में कॉमेडी और इमोशन भरा हुआ है, जो लोगों को बहुत पसंद आया था.
विक्की कौशल की फिल्म ‘मसान’ बेहद इमोशनल है. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
अक्षय कुमार की फिल्म ‘पैडमैन’ अरुणाचलम में रहने वाले ‘मुरुगनथम’ की वास्तविक कहानी पर आधारित है.
श्रीदेवी की फिल्म ‘मॉम’ एक थ्रिलर कहानी को दर्शाती है. इसमें बदला लेने की कहानी दिखाई गई है.
कृति सैनन की फिल्म ‘मिमी’ सेरोगेसी पर आधारित है. इसमें कृति ने शानदार किरदार निभाया है.
